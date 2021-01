O Sporting, que conta com 10 triunfos no campeonato e dois empates, reforçou a liderança da I Liga, somando 32 pontos, mais cinco do que o Benfica

Sporting vence Sporting de Braga no primeiro jogo de 2021

Lusa O Sporting, que conta com 10 triunfos no campeonato e dois empates, reforçou a liderança da I Liga, somando 32 pontos, mais cinco do que o Benfica

O Sporting venceu hoje o Sporting de Braga, por 2-0, no jogo inaugural da 12.ª jornada, mantendo-se invicto na I Liga portuguesa de futebol, que lidera isolado.

No Estádio José Alvalade, Pedro Gonçalves inaugurou a contagem, aos 54 minutos, reforçando o estatuto de melhor marcador do campeonato, com 11 golos, e Matheus Nunes fez o segundo, estreando-se a marcar pelos ‘leões’, aos 78.

O Sporting, que conta com 10 triunfos no campeonato e dois empates, reforçou a liderança da I Liga, somando 32 pontos, mais cinco do que o Benfica, segundo, e sete do que o FC Porto, terceiro, que só jogam no domingo, enquanto os bracarenses são quartos, com 24.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.