Sporting vence Setúbal com dois golos de Nani

O Sporting venceu no sábado o Vitória de Setúbal, por 2-1, e somou o segundo triunfo em outras tantas jornadas da I Liga portuguesa de futebol, graças a um 'bis' de Nani.

O internacional português marcou os dois golos dos 'leões', aos nove e 66 minutos, com Zequinha ainda a empatar para os sadinos, aos 19. Mas, como na semana passada, os leões ainda encravam e falham como equipa, é dependem muito das iniciativas individuais dos bons jogadores para sobreviver.

O Sporting igualou como líder provisório o Benfica, com seis pontos, antes de visitar a Luz na próxima ronda, enquanto o Setúbal segue com três pontos. A próxima jornada não parece fácil, apesar do Benfica ter um jogo das Liga dos Campeões esta próxima terça-feira.