Sporting vence Paços e coloca-se provisoriamente a três pontos do FC Porto

I Liga portuguesa de futebol Benfica derrota Vitória de Setúbal e consegue quinto triunfo seguido

O Benfica alcançou este sábado a quinta vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Vitória de Setúbal, por 4-2, em jogo da 13ª jornada, impondo a primeira derrota no Estádio do Bonfim.