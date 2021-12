Benfica, que sofreu a segunda derrota no campeonato, fica a quatro pontos do duo da frente.

Futebol

Sporting vence na Luz e iguala FC Porto no topo da I Liga

Sporting venceu esta sexta-feira em casa do Benfica, por 3-1, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, igualando o FC Porto no topo da classificação, com mais quatro pontos do que as 'águias'.

Sarabia (08 minutos), Paulinho (62) e Matheus Nunes (68) marcaram os golos dos 'leões', que ainda estão invictos no campeonato e somaram o oitavo triunfo consecutivo, com Pizzi (90+6) a reduzir para o Benfica.

O Sporting passou a somar 35 pontos, os mesmos do FC Porto, que lidera por ter melhor diferença de golos, com o Benfica, que sofreu a segunda derrota no campeonato, a ficar a quatro pontos do duo da frente.

