O Sporting passou a somar 41 pontos, mais três do que o FC Porto e sete do que o Benfica.

Liga portuguesa

Sporting vence Gil Vicente e isola-se provisoriamente na liderança da I Liga

Lusa O Sporting passou a somar 41 pontos, mais três do que o FC Porto e sete do que o Benfica.

O Sporting isolou-se ontem provisoriamente no comando da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Gil Vicente, por 3-0, em jogo da 15.ª jornada, que as duas equipas terminaram com 10 jogadores.

Já depois das expulsões do gilista Fujimoto (12 minutos) e do 'leão' Neto (21) e de Pedro Gonçalves (37) ter desperdiçado uma grande penalidade, Nuno Santos (53), Gonçalo Inácio (64) e Daniel Bragança (90+3) marcaram os golos do 10.º triunfo consecutivo dos campeões portugueses na I Liga.

O Sporting passou a somar 41 pontos, mais três do que o FC Porto e sete do que o Benfica, equipas que têm menos um jogo, enquanto o Gil Vicente, que não perdia há cinco jogos na I Liga, se mantém na oitava posição, com20.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.