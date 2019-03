Flavienses estiveram em desvantagem com um golo de Luiz Phellype, empataram depois de estarem reduzidos a dez elementos, mas um magnífico remate de Bruno Fernandes e outro golo de Luiz Phellype valeram a vitória aos lisboetas.

Desporto 2 min.

Sporting vence em Chaves

Flavienses estiveram em desvantagem com um golo de Luiz Phellype, empataram depois de estarem reduzidos a dez elementos, mas um magnífico remate de Bruno Fernandes e outro golo de Luiz Phellype valeram a vitória aos lisboetas.

O Sporting conquistou difícil triunfo em Chaves por 3-1 numa partida relativa à jornada 27 da Liga portuguesa de futebol. Com o triunfo em Chaves e depois da derrota do Sporting de Braga em casa com o FC Porto, a equipa de Alvalade subiu ao terceiro lugar em igualdade pontual com os minhotos.

Sem Bas Dost, a equipa de Marcel Keizer entrou a dominar, mas depressa o encontro se tornou equilibrado, porque o Desportivo de Chaves procurou sempre ripostar. Aos 21 minutos, uma excelente combinação pelo flanco direito entre Bruno Fernandes e Ristoksvi culminou com centro rasteiro deste último e Luiz Phellype emendou para o golo à boca da baliza, estreando-se a marcar pelo Sporting.

Os anfitriões reagiram e um corte arriscado de Coates quase dava autogolo (29 m), permanecendo o desafio equilibrado até ao intervalo, embora os visitantes fossem sempre mais ameaçadores.

No segundo tempo, o Chaves procurou a igualdade, mas ficou reduzido a dez elementos aos 52 minutos quando Jefferson atingiu Gudelj, viu o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho, sendo expulso. Apesar desta contrariedade, a equipa de José Mota tornou-se mais perigosa e Campi cabeceou ao poste direito (57 m). Três minutos mais tarde, Gallo desenhou magnífico passe para André Luís e este, isolado, rematou para o empate, apesar do último esforço de Ristovski para cortar.

O Sporting voltou a pressionar para recuperar a vantagem e só uma grande defesa do guarda-redes António Filipe impediu que Bruno Fernandes marcasse (67 m). Porém, pouco depois, o guardião lesionou-se e teve de ser substituído por Ricardo (73 m) ao mesmo tempo que Keizer apostava em Jovane. A dez minutos do final, depois de diversas tentativas frustradas de Jovane, um potente e colocado remate de fora da área desferido por Bruno Fernandes, após centro atrasado de Acuña na sequência de pontapé de canto, garantiu o triunfo aos visitantes.

O Chaves ainda tentou tudo para marcar e, a quatro minutos do final, num contra-ataque de Raphinha, o árbitro Manuel Mota expulsou Maras, mas, ao consultar o VAR, reverteu a decisão e acabou por expulsar Ristovski por entrada dura sobre Niltinho, algo que deixa o sportinguista fora da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal frente ao Benfica, em Alvalade, na quarta-feira.

Até final houve ainda vários momentos de discussão com o árbitro a mostrar mais cartões amarelos e a dar 11 minutos de tempo de compensação. E foi precisamente perto do fim deste tempo que Luiz Phellype colocou o resultado em 3-1, depois de erro da defensiva flaviense e passe de Jovane.

A partir das 21:30 realizam-se o Benfica-Tondela e o Santa Clara-Vitória de Guimarães.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.