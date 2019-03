Leões venceram ontem o Desportivo de Chaves por 3-1.

Sporting vai recorrer ao Conselho de Disciplina pela expulsão de Ristovski

Leões venceram ontem o Desportivo de Chaves por 3-1.

O Sporting vai apresentar uma exposição ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol por causa da expulsão do futebolista Ristovski frente ao Desportivo de Chaves, revelou à Agência Lusa fonte oficial do clube.

A intenção do Sporting, de acordo com a mesma fonte, é a de que a expulsão seja apreciada ao mesmo tempo que os factos constantes do relatório do jogo elaborado pelo árbitro Manuel Mota, que dirigiu no sábado a partida da 27.ª jornada da I Liga disputada em Chaves, a qual terminou com a vitória dos leões por 3-1.

Ristovski foi expulso ao minuto 87 da partida com o Desportivo de Chaves, na sequência de um 'carrinho' em que afastou a bola e acabou por atingir o jogador flaviense Niltinho ao deslizar no relvado.



O árbitro Manuel Mota tinha expulsado o central sérvio do Desportivo de Chaves Nikola Maras, aos 85 minutos, por falta sobre Raphinha, mas, ao consultar o vídeoárbitro, voltou atrás na decisão e mostrou o vermelho direto a Ristovki por causa do referido lance com Niltinho.



No caso de do futebolista macedónio vir a ser castigado, o Sporting apresentará de imediato, ainda segundo a referida fonte, um recurso, sugerindo ainda que o CD reúna hoje, em vez de o fazer na terça-feira, tendo em conta a realização dos jogos da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O Sporting recebe o Benfica na quarta-feira, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois de ter perdido na primeira mão por 2-1, e, caso não seja despenalizado, Ristovski não poderá jogar.

Lusa