Leões não festejam um título de campeão nacional na I Liga desde 2001/02.

Sporting tem a primeira oportunidade para conquistar o 19º título

O Sporting tem esta terça-feira a primeira oportunidade para conquistar o 19º título de campeão português de futebol, 19 anos depois do último, necessitando de vencer em casa o Boavista, em jogo da 32ª jornada da I Liga.

Ainda invictos, os comandados de Ruben Amorim recebem o Boavista, atual 16.º e antepenúltimo classificado, com 30, em lugar de acesso ao play-off de manutenção, e em caso de triunfo podem festejar o título, com duas rondas por jogar.

Desde 2001/02, então sob o comando do romeno Lazlo Boloni e com Mário Jardel em grande, com 42 golos, que o Sporting não festeja um título de campeão nacional, naquela que é já a maior 'seca' de títulos dos 'leões', depois dos 18 anos entre 1981/82 e 1999/2000.

Com menos um jogo, os 'leões' somam 79 pontos, mais cinco do que o campeão FC Porto, e precisam de apenas dois pontos até ao final da temporada para sucederem aos ‘dragões’ no historial da competição.

O jogo com os 'axadrezados', que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora, está marcado para as 21h30, no Estádio José Alvalade (hora no Luxemburgo), já depois de o Benfica visitar o lanterna-vermelha Nacional, às 19h (hora luxemburguesa).

Os 'encarnados' viram o FC Porto ganhar ao Farense, por 5-1, na segunda-feira, ficando a sete pontos dos 'dragões', que ocupam a última vaga de acesso direto à Liga dos Campeões.

Os insulares estão obrigados a vencer para manterem a esperança de se manterem na I Liga e, em caso de derrota, podem ver confirmada a descida, se o Boavista vencer em Alvalade e o Rio Ave empatar em casa do tranquilo Santa Clara, num encontro agendado para as 15h locais (17h no Grão-Ducado).

No outro encontro do dia, também às 17h, o Tondela e o Belenenses SAD tentam somar um triunfo que os coloquem na luta pelo sexto lugar, de acesso à Liga Conferência Europa.

