O clube de Alvalade arrecadou, assim, o 17.º título de campeão nacional de futsal, reforçando ainda mais o estatuto de recordista de troféus.

Futsal

Sporting sagra-se bicampeão nacional de futsal

O Sporting sagrou-se bicampeão nacional de futsal, ao impor-se novamente ao Benfica, em casa, por 4-3, no terceiro jogo da final do ‘play-off’ do campeonato.



Depois dos triunfos por 5-4 e 4-3, ambos no prolongamento, os ‘leões’ consumaram a terceira vitória no mesmo número de jogos da decisão com golos de Pauleta (cinco minutos), Cavinato (13), Cardinal (18) e Zicky Té (33), de nada valendo aos ‘encarnados’ os tentos de André Sousa (26) e Arthur (34 e 39).

O clube de Alvalade arrecadou, assim, o 17.º título de campeão nacional de futsal, reforçando ainda mais o estatuto de recordista de troféus, agora com mais nove do que o rival lisboeta, que soma oito.

