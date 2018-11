O Sporting quer garantir já hoje a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, na visita aos azeris do Qarabag, marcada pela estreia europeia do treinador Marcel Keizer.

Sporting quer garantir apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa

O Sporting quer garantir já hoje a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, na visita aos azeris do Qarabag, marcada pela estreia europeia do treinador Marcel Keizer.

A duas jornadas do final da fase de grupos da segunda competição de clubes da UEFA, os ‘leões’ precisam no grupo E de vencer para se qualificarem ou até podem empatar desde que o os ucranianos do Vorskla Poltava não vençam o Arsenal.

Os ingleses, com dez pontos, estão apurados para a fase a eliminar, a decorrer a partir de fevereiro, num grupo em que são seguidos pelo Sporting, com sete, e por Vorskla Poltava e Qarabag, ambos com três pontos.

No Azerbaijão será a estreia europeia do holandês Marcel Keizer pelo Sporting, depois de o técnico ter substituído José Peseiro e já ter orientado a equipa na vitória fora na Taça de Portugal, diante do modesto Lusitano Vildemoinhos (4-1).

Em Baku, Keizer não terá o plantel a 100%, face às ausências de Mathieu e Acuña, castigados, e às lesões de Montero e Raphinha, forçando o treinador a uma convocatória de 19 jogadores, com os sub-23 Diogo Sousa, Thierry Correia e Tiago Djaló.

No jogo no Estádio José de Alvalade, na primeira jornada do grupo, os ‘leões’ venceram o Qarabag por 2-0, com golos de Raphinha e Jovane Cabral.

O jogo tem início marcado para as 18h, com arbitragem do checo Petr Ardeleanu.

