Sporting: Quatro detidos em prisão preventiva após primeiro interrogatório LUSA

Um dos quatro suspeitos (C) de comparticipação na invasão e agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting na Academia de Alcochete em maio, chega acompanhado por elementos da polícia ao Tribunal do Barreiro, no Barreiro, 07 de junho de 2018. No dia 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e ‘staff’. CARLOS SANTOS/LUSA