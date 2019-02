Sporting. Nani vai jogar nos Estados Unidos

Internacional português irá vestir a camisola do Orlando City.

Nani vai voltar a deixar o Sporting, desta vez para aturar na MLS, a Liga norte-americana de futebol, vestindo a camisola do Orlando City.



O internacional português, que voltara a Alvalade no início da temporada depois de uma passagem mais longa pelo Manchester United (que incluiu um empréstimo aos sportinguistas em 2014/15) e de outras mais curtas por Fenerbahçe, Valência e Lazio, tenta uma nova aventura aos 32 anos.



De acordo com a imprensa desportiva portuguesa, a saída de Nani enquadra-se em medidas de redução de custos com o plantel, o mesmo sucedendo com o caso de Fredy Montero: o avançado colombiano, que trocara o Sporting pelo futebol chinês em 2016 jogando no Tianjin Teda e ainda nos canadianos do Vancouver Caps antes de voltar em 2017/18, poderá regressar a Vancouver.







