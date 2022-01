De espanhol para espanhol, Porro lança Sarabia para o golo da reviravolta e garante ao Benfica o recorde pessoal de quatro finais perdidas seguidas.

Sporting. Mi casa es tu casa

Rui Miguel Tovar

Rúben Amorim, Rúben Amorim e Rúben Amorim. Aviso prévio: quem olhar para a lista dos três últimos treinadores a levantar a Taça da Liga, vai bater de frente com a palavra monotonia. Rúben Amorim ganha pelo Braga vs Porto em 2020, pelo Sporting vs Braga em 2021 e agora pelo Sporting vs Benfica. Se o primeiro título é conquistado nos descontos e o segundo através de um golo espanhol de Porro, o terceiro é ainda mais épico por se tratar de uma reviravolta no dérbi com outro golo espanhol, desta vez de Sarabia.

O Benfica de Nélson Veríssimo insiste em Lázaro na direita, Morato no meio, Meité mais à frente e Yaremchuk a 9. Quatro opções discutíveis, antes do jogo, e desconcertantes, durante o mesmo. Inaceitável cada um deles. Pelo pouco que produzem e pelo muito que falham uma e outra vez. Lázaro perde bolas fáceis, Morato é batido pelo ar sem apelo nem agravo, Meité nada acrescenta de magia e Yaremchuk anda quase sempre desaparecido em combate.

Faltam mais, como Everton. O brasileiro começa na esquerda, passa para a direita e volta à esquerda. De prático, verdade lhe seja feita, é o autor do 1:0 com falha para Neto (já lá vamos, o Sporting também tem os seus elementos-não). De resto, é zero em coragem na abordagem ao um para um. Isto é, nunca arrisca o drible, nunca parte os rins a quem quer que seja. Uma jogada há aos 61 minutos em que o Sporting perde a bola no seu meio-campo e Everton é mais rápido que Neto (caaaalma, já lá vamos). O mundo é dele, Neto está em nítidas dificuldades para lhe ganhar o que quer que seja. E o que faz Everton? O de sempre, simulação para a frente, corta para a esquerda e oferece a bola a um companheiro.

Reforço a ideia, o Benfica é quase zero. Só faz um remate à baliza, o do golo, e nunca mais incomoda Adán por aí além. Uns cruzamentos e tal, pouco, muito pouco para quem se apresenta numa final. Ainda por cima, uma final de uma competição feita à medida do Benfica. Das anteriores sete finais, sete vitórias. É dose. Oito em oito? Só se fosse no planeta do pequeno príncipe. As jogadas saem mal, os passes erram-se com fartura e os golos sofrem-se com uma fragilidade inaudita. Atenção, o Sporting também parte frágil para a final pelo facto de o alarme ter soado pelas duas derrotas desde o início do ano, nos Açores (vs Santa Clara) e em casa (vs Braga). Só que a porcelana do Sporting é mais resistente.

E isso, num primeiro olhar, nota-se pelo evoluir do marcador. O Sporting encaixa o 1:0 e vai para cima. Aliás, o Sporting começa mais pressionante e assim continua, daí os 61% de posse de bola. Ao intervalo, o 1:0 nhec. Nem aquece nem arrefece. No reinício, Gonçalo Inácio deixa a sua marca. O central já tentara o cabeceamento e Vlachodimos corresponde com defesa aparatosa. Aos 49’, não há volta a dar. Canto da esquerda por Sarabia e entrada gloriosa de Gonçalo Inácio. Lá está, Morato de frente para a bola e é batido. A bola sai tensa para o segundo poste, Vlachodimos só se limita a olhar.

O Benfica acorda da letargia e, vá, tenta sacudir a crise de jogo. João Mário é a cara do esforço, só que o passe curto (e a intensidade próxima do nulo) não é a melhor maneira de chegar lá à frente. O Sporting adopta um estilo diferente e saca passes largos, sobretudo Matheus Nunes, um jogador esclarecido em qualquer situação, sobretudo em pressão alta, seja dentro da sua área ou junto à linha lateral. É craque com a bola nos pés e desbobina jogo com categoria. O problema é Neto. Inseguro e lento qb, o capitão é substituído pelo herói da final da Taça da Liga 2021. É a substituição mais acertada da noite leiriense, Porro garante uma diferença xxl no dérbi.

Com o espanhol em campo, Esgaio descai para a posição de Neto no centro da defesa. O Sporting ganha asas e nervo. Sim, Porro é bom de bola e gosta de uma picardia. Dá no osso, pede desculpa e é repetente na acção – à imagem de Pedro Gonçalves. Enfim, a malandrice no estado puro. Com a bola no pé, ganha lances a Grimaldo, antecipa-se a Gil Dias e saca um livre perigoso junto à linha de fundo. Pelo meio, é seu o passe longo para o 2:1 de Sarabia. De espanhol para espanhol, abre-se uma autoestrada a muitos metros da área de Vlachodimos. Na cara do guarda-redes, Sarabia despede um remate vitorioso com o pé esquerdo – é o herói na ½ vs Santa Clara e volta a sê-lo na final.

Ainda faltam 11 minutos mais descontos e o Sporting aperta o cinto com entradas mais duras nas divididas sem abdicar do contra-ataque venenoso. O Benfica queixa-se. Ele é Henrique Araújo, ele é Pizzi, ele é Gonçalo Ramos, ele é João Mário, ele é Gil Dias. Todos protestam um toque, um ar que se lhe deu, uma fatalidade qualquer. Baaaah. O Sporting defende, nem sempre com critério, e garante a preciosa vantagem. O remate disparatado de Taarabt aos 90+6 é o fim da história. Isto não é o Benfica, não pode – deve ser o asteróide B-612.

Pela primeira vez na história, o Benfica perde quatro finais seguidas – FC Porto (Taça de Portugal 2020), FC Porto (Supertaça 2020), Braga (Taça de Portugal 2021) e Sporting (Taça da Liga 2022). O Sporting é o bicampeão de inverno. Justo, tanto na final como no resto: quatro jogos, quatro vitórias e 7:3 em golos.

Eis os actores principal, secundários e extras do dérbi sob o apito nervoso do bracarense Manuel Mota

BENFICA Vlachodimos; Lázaro, Vertonghen (cap), Morato (Taarabt 83) e Grimaldo; Weigl, Meité (Pizzi 83) e João Mário; Diogo Gonçalves (Gil Dias 74), Yaremchuk (Gonçalo Ramos 61) e Everton (Henrique Araújo 83)

Treinador Nélson Veríssimo (português)

SPORTING Adán; Neto (cap) (Porro 66), Gonçalo Inácio e Feddal; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes (Ugarte 85) e Matheus Reis; Sarabia (Tiago Tomás 88), Paulinho (Nuno Santos 88) e Pedro Gonçalves

Treinador Rúben Amorim (português)

Marcadores 1:0 Everton (23); 1:1 Gonçalo Inácio (49); 1:2 Sarabia (78)

