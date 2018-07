Operação continua e pode haver mais detidos, segundo informação prestada por uma fonte policial à agência Lusa.

Sporting: Mais seis detidos no caso das agressões na Academia

Operação continua e pode haver mais detidos, segundo informação prestada por uma fonte policial à agência Lusa.

Elementos da PSP e da GNR prenderam hoje mais seis indivíduos relacionados com o caso das agressões ao plantel e equipa técnica do Sporting, na Academia de Alcochete, no passado dia 15 de maio, segundo revelações de uma fonte policial à agência Lusa. Como a operação prossegue, o número de detidos poderá vir a crescer.

A mesma fonte informou que os detidos "vão passar a noite no Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) em Moscavide", sendo ouvidos estes e outros que venham a ser alvo de detenção amanhã no Tribunal do Barreiro.

Recorde-se que, a 15 de maio último, plantel e equipa técnica sportinguistas foram atacados na Academia de Alcochete por um grupo de 40 adeptos, tendo mais tarde a GNR detido 23 dos atacantes que continuam em prisão preventiva.

A 5 de junho, outros quatro alegadamente ligados ao caso, entre os quais o ex-líder da Juventude Leonina, Fernando Mendes, foram também detidos e ficaram em prisão preventiva.

Sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário são alguns dos crimes pelos quais estão indiciados os 27 detidos.

(Lusa)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.