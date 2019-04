Em jogo marcado para as 19h, os ‘leões’ visitam o 16.º classificado num momento em que os madeirenses, com 27 pontos, precisam de pontuar para saírem da zona de despromoção, quando já saberão o resultado do Tondela, 15.º com mais um ponto, na receção ao Boavista (16h30).

Sporting joga na Madeira à procura de consolidar terceiro lugar da I Liga

O Sporting visita hoje o Nacional, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, à procura de consolidar o terceiro lugar, numa sexta-feira com quatro jogos com equipas ameaçadas de despromoção.

O primeiro dia da ronda 30 envolve outros clubes na luta pela manutenção, nomeadamente a receção do 13.º classificado Vitória de Setúbal, com 31, ao 11.º Portimonense, com 32, pelas 16h30, além da visita do ‘aflito’ Desportivo das Aves, 14.º com 30, ao sexto classificado Vitória de Guimarães (21h30).

Na Madeira, o treinador holandês Marcel Keizer não poderá contar com o médio brasileiro Wendel, habitual titular que ficou de fora das escolhas por se ter ausentado do país sem autorização, mas também o guarda-redes Renan Ribeiro, expulso na vitória frente ao Desportivo das Aves (3-1).

Os ‘leões’ chegam à 30.ª jornada na melhor forma da temporada, sem perder há 10 jogos em todas as competições, com seis vitórias consecutivas para o campeonato em que a equipa conseguiu recuperar o terceiro posto, perante deslizes do Sporting de Braga, tendo pelo meio o apuramento para a final da Taça de Portugal, face ao Benfica.

Por seu lado, o Nacional não vence há cinco jogos, quatro deles derrotas, e está abaixo da ‘linha de água’, com uma ‘fome’ que Keizer alertou poder funcionar como tónico para os insulares na sexta-feira.

A equipa de Costinha defronta Sporting e FC Porto nas cinco últimas jornadas da I Liga, em ambos os casos em casa, e precisa de pelo menos pontuar para ter uma hipótese de sair da zona de despromoção nesta jornada.

No último jogo do dia, o Vitória de Guimarães procura vencer o Aves para colocar pressão no quinto classificado Moreirense, que no sábado recebe o 17.º e penúltimo Desportivo de Chaves, podendo colocar-se a um ponto da formação de Moreira de Cónegos na luta pela Europa.

Programa da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 abril:

Tondela – Boavista, 16h30.

Vitória de Setúbal – Portimonense, 16h30.

Nacional – Sporting, 19h.

Vitória de Guimarães – Desportivo das Aves, 21h30.

- Sábado, 20 abril:

Moreirense – Desportivo de Chaves, 16h30.

Belenenses – Rio Ave, 16h30.

Feirense – Sporting de Braga, 19h.

FC Porto – Santa Clara, 21h30.

- Segunda-feira, 22 abril:

Benfica – Marítimo, 21h15.