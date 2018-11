O Sporting venceu por esta noite por 6-1 no terreno do Qarabag, em jogo da 5ª e penúltima jornada da Liga Europa, e apurou-se para os 16 avos-de-final da competição.

Sporting goleia Qarabag e segue em frente na Liga Europa

O Sporting venceu por esta noite por 6-1 no terreno do Qarabag, em jogo da 5ª e penúltima jornada da Liga Europa, e apurou-se para os 16 avos-de-final da competição.

Os leões terminam no segundo lugar do grupo E, atrás do Arsenal, que venceu no outro encontro os polacos do Vorskla Poltava por 3-0 e têm vantagem no confronto direto com a formação verde e branca.



Bas Dost abriu o marcador de grande penalidade, mas o Qarabag empatou aos 14 minutos, por intermédio de Zoubir, mas o empate durou pouco tempo. Bruno Fernandes e Diaby bisaram e Nani marcaram os restantes golos da formação de Alvalade que dominou todo o encontro.