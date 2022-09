Leões somaram o segundo triunfo seguido no campeonato e subiram provisoriamente ao quinto lugar, com 10 pontos, a oito do líder Benfica.

Futebol

Sporting goleia Portimonense sobe ao quinto lugar da I Liga

O Sporting goleou este sábado o Portimonense em casa por 4-0, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu provisoriamente ao quinto lugar.

Trincão, aos sete e 41 minutos, Pedro Gonçalves, aos 72, e Nuno Santos, 76, marcaram os golos dos ‘leões’, que somaram o segundo triunfo seguido no campeonato e subiram provisoriamente ao quinto lugar, com 10 pontos, a oito do líder Benfica.

Após quatro vitórias seguidas, o Portimonense voltou a perder, mas manteve o quarto lugar, com os mesmos 12 pontos do campeão FC Porto, que ainda hoje recebe o Rio Ave.

