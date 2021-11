O Sporting goleou hoje os turcos do Besiktas por 4-0, em jogo da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol, e continua na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

Sporting goleia Besiktas por 4-0

Lusa O Sporting goleou hoje os turcos do Besiktas por 4-0, em jogo da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol, e continua na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

No estádio José Alvalade, o internacional português Pedro Gonçalves marcou por duas vezes, aos 31, de grande penalidade, e 38 minutos, com Paulinho, aos 41, e o espanhol Sarabia, aos 56, a ampliarem a vantagem dos 'leões'.

Com esta vitória, o Sporting soma seis pontos e garante, pelo menos, o terceiro lugar no grupo e a continuidade nas provas europeias, apesar de a equipa estar ainda na luta por um lugar nos 'oitavos' da 'Champions' com o Borussia Dortmund.

Os alemães foram derrotados em casa pelo Ajax, que já garantiu o apuramento com 12 pontos, e têm os mesmos seis pontos do Sporting, enquanto o Besiktas está em último, ainda sem qualquer ponto somado.

