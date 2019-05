O Sporting infligiu esta tarde, no estádio do Jamor, uma goleada ao Belenenses, ao vencer por 8-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, com a particularidade de Bruno Fernandes ter feito um 'hat-trick'.

Sporting goleia Belenenses com 'hat-trick' de Bruno Fernandes

A formação leonina, que já tinham assegurado o terceiro lugar ao beneficiar da derrota do Braga com o Marítimo, vencia ao intervalo 2-0, com golos de Raphinha (10 minutos) e de Luiz Phellype (aos 45), numa altura em que os 'azuis' já jogavam com menos um elemento, após expulsão do guarda-redes Muriel.

Aos 61 minutos, Licá ainda deu esperança à formação de Belém, mas depois Gudelj (65), Bruno Fernandes (70, de grande penalidade, 75 e 84), Bas Dost (77), que regressou aos relvados quase dois meses depois e marcou na primeira vez que tocou na bola, e Doumbia (90) deram outra expressão ao resultado.

Com este triunfo, o Sporting ocupa terceiro lugar com 73 pontos, enquanto o Belenenses se encontra no nono posto com 40.