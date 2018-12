Equipa de Marcel Keizer impôs-se frente ao Rio Ave por 3-1.

Sporting ganha em Vila do Conde

O Sporting foi a Vila do Conde vencer o Rio Ave por 3-1 na partida que encerrou a 11ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

Entrando a dominar, os sportinguistas colocaram-se em vantagem bem cedo, logo aos oito minutos, na rápida marcação de um livre em que combinaram Bruno Fernandes e Nani e o primeiro finalizou, obtendo o seu 10º golo esta época.

Os locais procuraram reagir e, apenas quatro minutos mais tarde, chegaram mesmo à igualdade num excelente remate de João Schmidt que não deu possibilidades de defesa a Renan.

Porém, os lisboetas retomaram o comando do encontro e, após diversas intervenções de qualidade do guarda-redes vila-condense, Bas Dost conseguiu o 2-1 à passagem do minuto 23, desviando centro de Acuña. Seguiu-se um período de jogo equilibrado até ao intervalo sem que o resultado se alterasse.

Na segunda parte, Bas Dost viu um golo anulado pelo árbitro Carlos Xistra (47 m) e o Sporting continuou a mandar no desafio, cabendo a Coates falhar por pouco o terceiro golo (61 m). O Rio Ave nunca desistiu de lutar e João Schmidt testou Renan, obrigando-o a duas defesas delicadas (66 m).

A cerca de 20 minutos do final, Marcel Keizer rendeu Diaby por Jovane Cabral e três minutos após ter entrado o jovem sportinguista apontou o 3-1com forte remate desferido da entrada da área.

Renan brilhou após cabeceamento de Coentrão (80 m), mas o Sporting tinha o jogo controlado e não permitiu que o Rio Ave voltasse a marcar.

Com este triunfo, o Sporting regressou ao segundo lugar na Liga: tem 25 pontos, menos dois face ao líder FC Porto.





