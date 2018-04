A uma semana do derby em Alvalade, a equipa de Jorge Jesus aproveitou a derrota dos benfiquistas com o Tondela para chegar ao 2º lugar, embora em igualdade pontual na classificação (77 pontos).

Sporting ganha em Portimão e fica igual ao Benfica

A uma semana do derby em Alvalade, a equipa de Jorge Jesus aproveitou a derrota dos benfiquistas com o Tondela para chegar ao 2º lugar, embora em igualdade pontual na classificação (77 pontos).

O Sporting venceu na visita ao Portimonense (2-1) em jogo da 32ª jornada da Liga portuguesa e, a uma semana do derby em Alvalade com os benfiquistas, as duas equipas encontram-se em igualdade pontual na classificação (77 pontos).

Depois da derrota do Benfica na Luz com o Tondela, a equipa de Jorge Jesus entrou em campo determinada na luta pela chegada ao 2º lugar, mas foi perdendo oportunidades até que Bruno Fernandes conseguiu superar a oposição do guara-redes Léo aos 23 minutos.

O Portimonense tentou reagir e conseguiu a igualdade a três minutos do intervalo, por intermédio de Fabrício, depois de se escapar a Petrovic e Fábio Coentrão.

Na segunda parte, o Sporting tornou a pressionar à procura da vitória, mas a equipa algarvia foi equilibrando as operações. Mantendo-se pressionantes e mais ameaçadores para o adversário, os lisboetas acabaram mesmo por marcar, num vistoso remate de Bruno Fernandes a um minuto do final.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.