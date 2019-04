Um golo de Luiz Phellype resolveu o encontro a favor da equipa de Alvalade.

Sporting ganha ao Nacional

Um golo do avançado Luiz Phellype, à passagem do minuto 63, permitiu ao Sporting vencer na deslocação ao campo do Nacional, na Madeira, em partida relativa à 30ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

Num jogo em que as equipas guardaram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente com o autocarro de turismo na Madeira, o Sporting foi sempre mais perigoso e o guarda-redes Daniel teve de aplicar-se aos 26 e 28 minutos para deter remates desferidos por Diaby e por Jovane. Até ao intervalo, Diaby, Luiz Phellype e Jovane voltaram a causar problemas ao guardião, mas o resultado não se modificou.

No segundo tempo, a equipa de Alvalade continuou mais rematadora e chegaria à vantagem num remate de Luiz Phellype após livre marcado por Acuña (63 m). O Nacional tentou reagir e, de livre, rochez fez a bola passar muito próxima da trave (67 m). Depois vieram as substituições, o jogo perdeu velocidade, embora as duas equipas mantivessem apetite pelo golo até ao fim.

Outros resultados de hoje: Tondela-Boavista, 1-o e Vitória de Setúbal-Portimonense, 1-1. A partir das 21:30 joga-se o Vitória de Guimarães-Desportivo das Aves.

Este sábado realizam-se os encontros Belenenses-Rio Ave e Moreirense-Chaves (ambos às 16:30), Feirense-Sporting de Braga (19:00) e FC Porto-Santa Clara (21:30).

Na segunda-feira, a jornada encerra com o Benfica-Marítimo (21:15).

