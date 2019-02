O jogo da 23ª jornada terminou sem golos. Sportinguistas terminaram reduzidos a dez elementos por expulsão de Coates.

Sporting empata no Funchal com o Marítimo

O Sporting não foi além de uma igualdade a zero golos na deslocação ao Funchal para enfrentar o Marítimo em partida relativa à 23ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

As duas equipas dispuseram de oportunidades e Bruno Fernandes foi o primeiro a testar o guardião Charles, logo aos cinco minutos, mas este defendeu a tentativa do médio sportinguista. Os visitantes foram garantindo domínio, mas os madeirenses também espreitaram as suas possibilidades e Getterson causou perigo aos 21 minutos. Porém, dois minutos mais tarde já Charles era chamado a intervir uma vez mais, desta vez negando o golo a Bas Dost.

Na segunda parte, Diaby ameaçou (47 m) e Edgar Costa também desequilibrou a defesa adversária (53 m). Aos 63 minutos foi a vez de Renan brilhar, neste caso a remate de Edgar Costa. Os maritimistas ganhavam evidência no encontro, mas Bruno Fernandes, de livre direto, esteve perto de inaugurar o marcador (68 m).

À entrada do derradeiro quarto de hora, Charles impediu que um cabeceamento de Raphinha acabasse em golo e, logo a seguir, tornou a impor-se perante Bruno Fernandes. Marcel Keizer resolveu que a última aposta para vencer seria a entrada de Luiz Phellype (saiu Wendel a dez minutos do final), mas, apesar da insistência final da equipa de Alvalade, o resultado não saiu do 0-0. Nos quatro minutos de compensação, o Sporting acabou mesmo por ficar reduzido a dez elementos devido a expulsão (segundo cartão amarelo e consequente vermelho) do uruguaio Coates após choque com o guarda-redes Charles. Gerou-se mesmo confusão e Acuña também foi admoestado com cartão amarelo - aliás, Nélson, técnico de guarda-redes do Sporting, e o próprio Marcel Keizer também receberam ordem de expulsão do árbitro Tiago Martins.

A jornada encerra com o Benfica-Chaves que começa dentro de minutos.





