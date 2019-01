O Vitória de Setúbal empatou esta noite com o Sporting a uma bola, no estádio do Bonfim, em Setúbal, em jogo da 19a jornada da Primeira Liga.

Sporting empata em Setúbal

O avançado venezuelano Jhoander Cadiz inaugurou o marcador para a formação sadina aos 24 minutos da primeira parte, numa boa jogada individual, resultado com que se atingiu o intervalo.

Na segunda parte, os 'leões' tentaram anular a desvantagem, mas ficaram reduzidos a dez por expulsão de Ristovski. A entrada de Nani mostrou-se benéfica para a formação lisboeta que acabou por chegar ao empate por intermédio de Bas Dost, aos 80 minutos, num desvio de calcanhar após remate de Bruno Fernandes.

Até ao final ambas as equipas dispuseram de algumas oportunidades para chegar à vitória, mas o resultado não sofreu qualquer alteração.

O Sporting ocupa agora o 4° lugar da classificação com 39 pontos, menos 7 que o líder FC Porto que joga ainda hoje frente ao Belenenses. O Vitória de Setúbal é 11° com 20.







