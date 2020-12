O líder Sporting empatou hoje em casa do Famalicão (2-2), em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, interrompendo uma série de cinco triunfos consecutivos na prova.

Sporting empata em Famalicão e interrompe série de cinco triunfos na I Liga

Com este empate, o Sporting continua a liderar, com 23 pontos, mas pode ver Sporting de Braga e Benfica, ambos com 18, e FC Porto, com 16, aproximarem-se, enquanto o Famalicão passou a somar 10 pontos.

