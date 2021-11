Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Inter de Milão também garantiram o apuramento.

Sporting em lote de cinco equipas apuradas para os oitavos de final

Sporting foi uma das cinco equipas que garantiram esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, juntamente com Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Inter de Milão.

Com um triunfo sobre o Borussia Dortmund, por 3-1, os 'leões' asseguraram, pela segunda vez na sua história, o apuramento para a segunda fase, acompanhando, no Grupo C, o Ajax, que soma por vitórias os cinco jogos disputados.

No Grupo A, o Manchester City venceu o Paris Saint-Germain, por 2-1, com as duas equipas a garantirem a passagem, com 12 e oito pontos, beneficiando da goleada do Leipzig sore o Club Brugge (5-0).

O Real Madrid venceu em casa do Sheriff, por 3-0, e também garantiu o apuramento para os oitavos de final, permitindo também ao Inter de Milão, que tinha batido mais cedo o Shakhtar Donetsk (2-0), seguir para a fase a eliminar.

Já apurados desde a ronda anterior estavam Bayern Munique, Liverpool e o Ajax, adversários de Benfica, FC Porto e Sporting, respetivamente, além da Juventus, aos quais já se tinha juntado na terça-afeira o Manchester United e o Chelsea.

