Treinador do Sporting de Braga está 'blindado' por uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros.

Sporting e Benfica revelam interesse em Rúben Amorim

Promovido da equipa B aos 'graúdos', face à demissão de Ricardo Sá Pinto, Rúben Amorim leva um registo praticamente imaculado no comando técnico do Sporting de Braga - são já nove vitórias, um empate e uma derrota em 11 jogos - e já chamou a atenção dos 'grandes' do futebol nacional.

Segundo avança esta terça-feira o jornal Record, o Sporting será, neste momento, o clube que mais interesse demonstrou na contratação do antigo internacional português, tendo em vista uma eventual sucessão a Jorge Silas na próxima temporada.



Os bons resultados conseguidos, até agora, na Pedreira, assim como a amizade que mantém com o diretor desportivo dos leões, Hugo Viana, serão alguns dos principais motivos que levaram o treinador de 35 anos na lista verde e branca.

Quem não está disposto a facilitar nas negociações é o presidente arsenalista, António Salvador, que aponta para os dez milhões de euros da cláusula de rescisão como valor mínimo para abrir mão de Rúben Amorim.

Além do Sporting, revela a mesma publicação, também o Benfica terá referenciado o nome do treinador do Sporting de Braga como um dos mais fortes candidatos a suceder a Bruno Lage, caso este não permaneça na Luz após o final da presente temporada.

