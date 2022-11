Basta o empate em casa vs. Eintracht Frankfurt para se juntar a Benfica e FC Porto no sorteio dos oitavos-de-final.

Sporting e a bruxa da Liga dos Campeões

Bruxas. Halloween. Ressaca. Liga dos Campeões. O cocktail é explosivo. Se me perguntam sobre os melhores jogos desta época, nem um me salta à memória. Agora se me perguntam sobre o melhor flash-interview, viajo imediatamente para 2015.



É dia de Klopp vs. Mourinho. O Liverpool ganha em toda a linha: mais posse de bola (57-43), mais cantos (7-1), mais faltas (21-9), mais remates para fora (5-1), mais remates à baliza (8-2) e, vá, mais golos (3-1). A seguir, a sequência mais monocórdica e curta de sempre da vida de Mourinho. Doze perguntas, doze respostas, 178 caracteres.

Ouçamo-lo, a ele, Mourinho, o melhor disfarce do Halloween.

1. O jogo de hoje correu-lhe mal?

I have nothing to say.

2. Nada a dizer sobre o jogo de hoje?

I have nothing to say.

3. Nada a dizer sobre a decisão [do árbitro] de manter Lucas em campo?

I have nothing to say.

4. E o clash de Diego Costa [pitons no peito de Skrtel]?

I have nothing to say, i’am so sorry but I have nothing to say).

5. Sente que chegou a hora de falar com os adeptos para lhes transmitir uma ideia qualquer?

The fans are not stupid.

6. Ouvimos entoar o seu nome...

The fans are not stupid.

7. Disse há uma semana que não estava preocupado [com o seu futuro no Chelsea]. E agora, está preocupado?

No. Worried about what?

8. Se está preocupado com a sua posição, o apoio do clube?

No.

9. Nada a dizer sobre o jogo?

No.

10. Nenhum jogador que queira individualizar?

No.

11. Nada sobre a exibição em geral?

Nothing.

12. Nada sobre uma solução para este problema?

[Smile] I cannot say.

Bruxas. Halloween. Ressaca. Liga dos Campeões. O cocktail é explosivo. Sobretudo no Estádio José Alvalade, onde o Sporting só precisa de pontuar para se juntar a Benfica mais FC Porto no sorteio da próxima fase. Três equipas portuguesas nos oitavos-de-final, que pasada! O Eintracht apresenta um vistoso cartão de visita, o de ilustre campeão da Liga Europa. Nas três viagens a Portugal, todas no século XXI, o Eintracht reúne todo o tipo de resultados. Começa com um empate (2:2 no Dragão, vantagem portista até aos 68 minutos, golos de Quaresma e Varela), prossegue com uma derrota (4:2 na Luz, hat-trick de João Félix) e desagua com uma vitória (1:0 no D. Afonso Henriques).

O dia dos bruxos e das pulseiras da sorte O primeiro registo do termo Halloween data de 1745. Deriva da contracção do escocês Allhallow-eve (véspera do dia de Todos os Santos), a noite das bruxas. E elas existem?

Nessa última experiência, em 2019-20, a dupla de ataque do Eintracht é 100% portuguesa: André Silva e Gonçalo Paciência. No outro lado do campo, Edwards e Rochinha. Ora bem, o Eintracht já não conta com André nem com Gonçalo, um está no Red Bull Leipzig e o outro no Celta Vigo. Já Edwards e Rochinha mudam-se do Vitória SC para o Sporting e repetem a presença em relação ao jogo de há três anos.

Contas feitas, o grupo do Sporting é o único dos oito da Liga dos Campeões com tudo por decidir em relação aos quatro concorrentes. Está em modo tetris: se uma peça cai para um lado, é o fungagá da bicharada. O Sporting só precisa de empatar para seguir em frente e a ideia em si é encorajadora. Porque os jogos começam com zero-zero. Ou seja, o Sporting parte em vantagem antes do apito inicial do árbitro.

Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é jogar em casa e a precisar do empate, outra é jogar com uma equipa alemã, quarta classificada, só a três pontos da liderança, cujo único resultado possível para seguir em frente é a vitória. Uma coisa é o histórico recente do Sporting com alemães (3:1 vs. Borussia na noite grandiosa do apuramento rumo aos oitavos-de-final na época passada), outra coisa é o currículo negativo do Sporting em casa com alemães. Ao todo, só três vitórias em 14 jogos – de resto, cinco empates, seis derrotas e 13:19 em golos.

Campeão alemão uma única vez, em 1959, o Eintracht só joga a Taça dos Campeões na época seguinte (1959-60) e até chega à final, ganha pelo Real Madrid por espantosos 7:3 em Glasgow. Daí para a frente, o Eintracht habitua-se a jogar na classe média da UEFA com resultados altamente proveitosos, ao ponto de levantar dois títulos. O primeiro é a Taça UEFA 1979-80, famosa por todos os semi-finalistas pertencerem à então RFA. O Eintracht elimina o Bayern em Frankfurt após prolongamento (5:1 como resposta ao 2:0 em Munique) e marca lugar na final, vs. Borussia, curiosamente o detentor do troféu. Um remate feliz do suplente Schaub a nove minutos do fim em Frankfurt garante o título pela regra dos golos fora, após o 3:2 em M’Gladbach. Em Maio deste ano de 2022, o Eintracht volta a ganhar a mesma competição, agora chamada Liga Europa. Na final, o sonho demora a concretizar-se e a alegria só chega através do desempate de penáltis.

Em caso de vitória em Lisboa, o Eintracht atinge pela primeira vez os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Se der Sporting, é a segunda vez em anos consecutivos, algo inédito. Seja como for, um ou outro, o prémio da UEFA é o mesmo e dá que pensar sobre a importância transcendental dos 90 minutos: 9,6 milhões de euros. Ufffff.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

