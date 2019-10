O Sporting, detentor do título, foi ontem eliminado na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao perder em casa do Alverca, do Campeonato de Portugal, por 2-0.

Sporting, detentor do trofeu, eliminado da Taça pelo Alverca

O Sporting, detentor do título, foi ontem eliminado na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao perder em casa do Alverca, do Campeonato de Portugal, por 2-0.

A equipa ribatejana, segunda classificada da Série D do terceiro escalão do futebol nacional, adiantou-se logo aos 10 minutos, através de Alex Apolinário, tendo ampliado a vantagem aos 55, por intermédio de Luan.



Jorge Silas não foi autorizado a fazer a análise da derrota, em Alverca, dentro do recinto, devido ao facto de não possuir o nível IV de treinador, tendo comentado a surpreendente eliminação da prova rainha fora do estádio: "A eficácia foi importante, mas não foi só isso. Fizemos 22 remates e nenhum golo, isso não é muito normal. Mas há outra parte que tem a ver com o facto de alguns jogadores não terem estado connosco durante a semana e não terem trabalhado aquilo que queremos trabalhar. A segunda parte foi pior do que a primeira, porque houve alguns posicionamentos que não foram cumpridos", analisou o treinador do Sporting.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.