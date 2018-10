Sporting derrotado pelo Arsenal

Um golo de Welbeck, a 13 minutos do final, ditou o resultado no Estádio José Alvalade.

O Sporting sofreu a primeira derrota na Liga Europa à 3ª jornada do Grupo E ao ceder frente aos ingleses do Arsenal, no Estádio José Alvalade, perante quase 41 mil espectadores, graças a um golo de Welbeck apontado aos 77 minutos.

Durante a primeira parte, o encontro foi sempre equilibrado e as duas equipas criaram ocasiões para marcar, mas a falta de eficácia do lado sportinguista e uma atuação segura do guarda-redes Renan foram explicando o 0-0 ao intervalo.

Ristovski sairia lesionado, entrando Bruno Gaspar no recomeço do desafio. Os ingleses passaram a exercer maior domínio, cabendo ao gabonês Aubameyang testar a capacidade de Renan (49 m). Pouco depois (67 m), o árbitro anulou golo a Welbeck por falta deste sobre Bruno Gaspar.

O Arsenal intensificou a pressão e Renan voltou a ser chamado a intervir num livre marcado por Lucas Torreira (72 m) e, cino minutos mais tarde, após erro do uruguaio Coates, Welbeck isolou-se e aproveitou para obter o único golo da partida.

No outro jogo do Grupo E, o Vorskla Poltava venceu o Qarabag por 1-0. O Arsenal comanda com nove pontos, seguindo-se Sporting (seis) e Vorskla com três, enquanto o Qarabag ainda não pontuou.

