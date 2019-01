Jogo terminou com 1-1 após 90 minutos e, nos pontapés de penalty, os sportinguistas venceram por 4-3.

Sporting derrota Sporting de Braga e joga final da Taça da Liga com o FC Porto

Jogo terminou com 1-1 após 90 minutos e, nos pontapés de penalty, os sportinguistas venceram por 4-3.

O Sporting venceu esta noite o Sporting de Braga por 4-3 no desempate através de pontapés de penalty na segunda meia final da Taça da Liga, após 1-1 nos 90 minutos, pelo que jogará a final, no próximo sábado, frente ao FC Porto.

Os minhotos começaram melhor e, logo aos três minutos, colocaram-se em vantagem quando Dyego Sousa cabeceou, na área, escapando à vigilância dos centrais após centro de João Novais vindo da esquerda. Jogando em Braga e na frente do marcador, a equipa bracarense foi exercendo domínio e jogando melhor, enquanto o Sporting só conseguiu criar perigo à passagem do minuto 20 por intermédio de Raphinha.

Com Luiz Phellype a titular e Bas Dost no banco, os lisboetas ganharam dinâmica e Raphinha voltou a ser protagonista, mas desperdiçou a ocasião (33 m). Quatro minutos mais tarde, num pontapé de canto de Acuña, o central Coates foi melhor do que a concorrência e, de cabeça, empatou.

No começo da segunda parte, João Novais marcou, mas o golo foi anulado por indicação do VAR, devido a falta de Dyego Sousa sobre Acuña. O jogo seguiu equilibrado, mas foram os minhotos que voltaram a estar próximos do golo num cabeceamento de Raúl Silva que levou a bola à trave (76 m).

A três minutos do final, o Sporting reclamou penalty num lance sobre Coates, mas o árbitro Manuel Oliveira, após indicação do VAR, nada assinalou. Mesmo com seis minutos de compensação o desafio não passou do empate e foi preciso desempatar da marca de grande penalidade.

Marafona defendeu o remate de Bas Dost, mas Renan também deteve o penalty de Ricardo Horta; Coates acertou no poste e Paulinho atirou à trave; Bruno Fernandes deu vantagem ao Sporting, Murilo permitiu a defesa de Renan; Marafona ganhou no duelo frente a Nani e Goiano empatou; Raphinha obteve o 2-1 e Dyego Sousa igualou; Ristovski chegou ao 3-2, mas Claudemir igualou; Jefferson apontou o 4-3 e Ryller permitiu a defesa de Renan.





