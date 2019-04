Lisboetas jogaram a maior parte do tempo com dez elementos, na sequência da expulsão do guarda-redes Renan logo aos quatro minutos, mas conseguiram triunfar.

Sporting derrota o Aves

Lisboetas jogaram a maior parte do tempo com dez elementos, na sequência da expulsão do guarda-redes Renan logo aos quatro minutos, mas conseguiram triunfar.

O Sporting foi à Vila das Aves impor-se por 3-1 em partida relativa à 29ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

A equipa lisboeta começou bem, pressionante e a colocar a baliza adversária sob ameaça, mas depressa ficou em apuros, logo aos quatro minutos, quando o guarda-redes Renan derrubou Luquinhas fora da área e o árbitro Soares Dias, após consulta ao VAR, expulsou-o, deixando a equipa lisboeta reduzida a dez elementos. Keizer substituiu Jovane pelo guardião Salin e o Aves tornou-se mais perigoso. Aos 13 minutos, contudo, já Bruno Fernandes dava sinais do inconformismo da sua equipa, rematando forte para defesa de Beaunardeau.

Apesar da desvantagem numérica, os visitantes foram mantendo o Aves mais recuado e, aos 24 minutos, Luiz Phellype chegou ao 1-0 para a equipa de Alvalade, cabeceando após cruzamento de Acuña. Mas os avenses não entraram em desespero e, à passagem do minuto 31, Luquinhas sofreu falta do guarda-redes Salin dentro da área, Soares Dias assinalou penalty e, da marca dos 11 metros, Falcão empatou.

No último quarto de hora da primeira parte, o Sporting voltou a intensificar a pressão e, num livre a um minuto do intervalo, Bruno Fernandes colocou a bola na área, Wendel tentou o remate e, com intervenção do pé esquerdo de Mathieu no lance, os visitantes voltaram a comandar o marcador.

Na segunda metade, Augusto Inácio tirou Ponck e colocou José Varela, o Aves deixou de atuar com três centrais, recorrendo a um 4x3x3 mais agressivo para tentar pelo menos o empate. Contudo, foi o Sporting que voltou a acercar-se da baliza num remate de Acuña a que Beunardeau se opôs com intervenção vistosa. Mas rapidamente os avenses ripostaram, salientando-se Rodrigo com diversas investidas atacantes, mas sem os resultados procurados. Fariña e Falcão tentaram a sorte, Raphinha ficou perto do 3-1, mas seria apenas Bruno Fernandes a consegui-lo, a seis minutos do final, cabeceando para o 16º golo na Liga (25 em todas as competições).

Mesmo assim, num derradeiro esforço, o Aves ainda chegou a marcar por intermédio de Derley, aos 90 minutos, mas o árbitro recorreu ao VAR e anulou o lance por falta do avançado sobre Coates.

Este domingo realizam-se os seguintes jogos da jornada 29: Marítimo-Feirense e Rio-Vitória de Guimarães (ambos às 16:00), Boavista-Nacional e Sporting de Braga-Tondela (os dois às 18:30) e Benfica-Vitória de Setúbal (21:00).









