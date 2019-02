Triunfo sportinguista por 3-1 em Santa Maria da Feira teve Bruno Fernandes como protagonista.

Sporting derrota Feirense

O Sporting venceu em Santa Maria da Feira o Feirense por 3-1, numa partida da 21ª jornada da Liga que teve Bruno Fernandes, autor de dois golos, como protagonista.

Na primeira parte, a atuação sportinguista foi quase sempre lenta e pouco inspirada, mas o primeiro momento marcante do encontro foi uma falta dura de Marco Soares sobre Bruno Fernandes que o árbitro, Manuel Mota, deixou passar sem sequer um cartão amarelo logo aos três minutos. Pressionados pelos jogadores locais, os do Sporting mostravam-se confusos e pouco expeditos na organização atacante, enquanto o Feirense aproveitava os lances de bola parada para se acercar da baliza.

O tempo foi decorrendo sem que os lisboetas fossem capazes de rematar e o Feirense acabou mesmo por marcar (27 m), num lance caricato, quando um pontapé de canto acabou com a bola dentro da baliza depois de ter batido no traseiro de Marco Soares e de uma grande fífia do guardião Renan. Só que o árbitro, alertado pelo VAR, anulou a situação sem que se percebesse qual fora a razão para essa decisão.

Só então a equipa de Alvalade reagiu e Bas Dost, num livre em que partiu de posição irregular não assinalada, rematou bem para difícil intervenção do guarda-redes André Moreira (32 m). Ainda assim, o Feirense continuou ameaçador e só uma defesa por instinto de Renan impediu que Sturgeon marcasse (38 m).

O encontro caminhava para o intervalo quando, um minuto antes da pausa, uma excelente jogada do Sporting culminou com cabeceamento de Wendel, a bola bateu no braço direito de Briseño e seguiu para o fundo da baliza: 1-0 para os visitantes.

Na segunda parte, a equipa de Marcel Keizer surgiu muito mais determinada e ambiciosa e, aos 58 minutos, um magnífico centro de Diaby encontrou Bruno Fernandes no centro da área, o médio mergulhou para cabecear e conseguiu o 2-0. O segundo golo foi um rude golpe anímico para os anfitriões que, aos 68 minutos, viram Bruno Fernandes chegar ao 3-0 na irrepreensível marcação de um livre direto.

Mesmo assim, o Feirense não desistiu de procurar o golo e João Silva, de cabeça, proporcionou vistosa intervenção a Renan em voo (70 m). Seis minutos mais tarde, o búlgaro Petkov aproveitou um erro de Borja dentro da área e, com um pontapé acrobático, reduziu para 1-3. Até final, o Sporting geriu a vantagem e, apesar dos esforços do adversário, o resultado já não sofreu mais modificações.





