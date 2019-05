As bracarenses, que na última ronda cumprem calendário na visita ao Vilaverdense, garantem o título com 59 pontos, mais três do que o Sporting, que tem desvantagem no confronto direto.

Sporting de Braga sagra-se pela primeira vez campeão feminino de futebol

O Sporting de Braga conquistou este domingo pela primeira vez o título de campeão nacional feminino de futebol, ao empatar na receção ao Sporting 0-0, em jogo da 21.ª e penúltima jornada do campeonato.

Na primeira volta, o Sporting, campeão nas épocas de 2016/17 e 2017/18, perdeu em casa com o Sporting de Braga, por 2-0.

Já esta época, as bracarenses venceram a Supertaça, competição em que bateram o Sporting nas grandes penalidades (5-4), depois de um empate 1-1.

O título no campeonato chega à terceira época da equipa no futebol feminino, competição em que se estreou, tal como as 'leoas', em 2016/17.

