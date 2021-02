A equipa italiana treinada pelo português Paulo Fonseca venceu o clube minhoto por 2-0, jogando em vantagem numérica.

Desporto 6

Sporting de Braga perde em casa com Roma para a Liga Europa

A equipa italiana treinada pelo português Paulo Fonseca venceu o clube minhoto por 2-0, jogando em vantagem numérica.

O Sporting de Braga perdeu hoje em casa com a Roma, por 2-0, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

O bósnio Edin Dzeko (05 minutos) e o espanhol Borja Mayoral (86) marcaram os golos da equipa treinada pelo português Paulo Fonseca, que jogou desde os 55 minutos em vantagem numérica, após a expulsão de Ricardo Esgaio.

Para o treinador da Roma, Paulo Fonseca foi um regresso a uma casa antiga e onde foi feliz. O atual técnico dos italianos treinou o SC Braga em 2015/16 que aos seus comandos conquistou a primeira Taça de Portugal em 50 anos. O adversário que saiu derrotado foi o FC Porto, o antigo clube de Paulo Fonseca.



Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. LUSA AFP LUSA LUSA AFP LUSA

Regresso à antiga casa

Antes da partida, Paulo Fonseca recordou a época no Braga e confessou que emocionalmente ia ser difícil o confronto com o seu antigo clube: "Tenho maravilhosas recordações e não se trata apenas do que conquistámos no campo. O troféu que ganhámos foram as relações que construímos no clube. Não tenho palavras para descrever o que sinto por essas pessoas, o que sinto pelo Sporting Clube de Braga. Vai ser difícil defrontá-los, mas vai ser muito bom ver os meus velhos amigos bracarenses, ver um clube e um local onde fui tão feliz".



Também Carlos Carvalhal, atual técnico do clube minhoto previu uma partida difícil. Deixando elogios ao Roma o técnico declarou antes da partida que iria defrontar uma "equipa de topo europeu".

A segunda mão dos 16 avos de final joga-se em 25 de fevereiro, em Roma.



Com LUSA

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.