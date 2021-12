Com este resultado, e também com a igualdade 0-0 entre Ludogorets e Midtjylland, na Bulgária, o Sporting de Braga assegurou a presença nos ‘play-offs’ da Liga Europa.

Sporting de Braga empata com Estrela Vermelha e segue para os ‘play-offs’

O Sporting de Braga empatou esta quinta-feira 1-1 na receção ao Estrela Vermelha, em jogo da sexta e última jornada do Grupo F, que terminou no segundo lugar, sendo relegado para os ‘play-offs’.

O brasileiro Galeno deu vantagem aos bracarenses, aos 52 minutos, na conversão de uma grande penalidade, da mesma forma que Katai empatou para os sérvios, aos 70.

Com este resultado, e também com a igualdade 0-0 entre Ludogorets e Midtjylland, na Bulgária, o Sporting de Braga assegurou a presença nos ‘play-offs’ da Liga Europa, ao terminar a ‘poule’ no segundo lugar, com 10 pontos, menos um do que o rival de hoje, que avançou diretamente para os oitavos de final.

Os ‘play-offs’ vão opor, em 17 e 24 de fevereiro de 2022, os segundos classificados de cada um dos oito grupos da Liga Europa aos terceiros colocados dos agrupamentos da Liga dos Campeões, incluindo o FC Porto, que não pode defrontar os bracarenses.

