Os 'arsenalistas' receberam e venceram o Spartak Moscovo, enquanto os vimaranenses foram à Roménia arrancar um empate no terreno do Steaua Bucareste.

Sporting de Braga e Guimarães marcam pontos na Liga Europa

Um golo de Ricardo Horta bastou, ontem, ao Sporting de Braga para vencer 1-0 na receção ao Spartak Moscovo, em jogo da primeira mão do 'play-off' de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa de futebol.

O golo do triunfo surgiu já na reta final da partida, aos 74 minutos, permitindo à equipa bracarense partir para a Rússia em vantagem, quando disputar o encontro da segunda mão, agendado para dentro de uma semana, em Moscovo.

Já o Vitória de Guimarães empatou a zero em casa dos romenos do Steaua, na primeira mão do 'play-off' de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa de futebol, dando um passo importante para a qualificação.

Em Bucareste, os comandados de Ivo Vieira souberam segurar o nulo, adiando a decisão para a segunda mão, a disputar dentro de uma semana, em Guimarães.

