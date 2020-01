O Sporting de Braga e o FC Barcelona confirmaram hoje terem chegado a acordo para a transferência de Trincão por perto de 31 milhões de euros, com efeito a partir da próxima época futebolística.

Sporting de Braga e FC Barcelona anunciam acordo para transferência de Trincão

O Sporting de Braga e o FC Barcelona confirmaram hoje terem chegado a acordo para a transferência de Trincão por perto de 31 milhões de euros, com efeito a partir da próxima época futebolística.

O jovem extremo, de 20 anos, assinou um contrato por cinco temporadas com o clube catalão, atual bicampeão espanhol, naquela que é a maior venda de sempre do clube minhoto, quinto classificado da I Liga portuguesa.



Internacional pelos escalões mais jovens de Portugal, Trincão sagrou-se campeão europeu de sub-19 em 2018, prova na qual foi o melhor marcador, preparando-se para ingressar a partir de 01 de julho no Barcelona, que ‘segura’ o jogador com uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros.

Natural de Viana do Castelo, Trincão, que fez quase toda a formação no Sporting de Braga, tendo representado também o Vianense e o FC Porto, destacou-se esta época no clube minhoto, tendo já disputado 22 jogos e marcado três golos.

Trincão será o 10.º jogador português a representar o FC Barcelona, depois de Jorge Mendonça (na década de 60 do século passado), Figo, Simão Sabrosa, Vítor Baía, Fernando Couto, Deco, Ricardo Quaresma, André Gomes e Nélson Semedo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.