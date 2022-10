Sporting de Braga avança na Taça de Portugal ao vencer em Felgueiras

O Sporting goleou hoje os letãos do Nikars por 7-1, na segunda jornada do Grupo 3 da fase principal da UEFA Futsal Cup, que está a decorrer em Kragujevac, na Sérvia, apurando-se para a Ronda de Elite. Já um golo no último minuto apurou hoje o Sporting de Braga para a Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, depois da vitória sobre os eslovenos do Brezje Maribor (3-2), no segundo jogo da fase principal.