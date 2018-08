Sporting integra o Grupo E da Liga Europa juntamente com o Arsenal, um dos favoritos a ganhar a competição, juntamente com os acessíveis azeris do Qarabag e os ucrânianos do Vorskla Poltav.

Sporting com grupo acessível na Liga Europa

Os 'leões' juntam-se assim ao Arsenal como favoritos do grupo, apesar de Qarabag e Vorskla Poltav serem adversários tradicionalmente dificeis quando atuam nos seus estádios.



Os jogos da fase de grupos da Liga Europa vão ser disputados entre 20 de setembro e 13 de dezembro.