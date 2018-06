Anúncio do presidente feito após comunicação de rescisões por parte de William Carvalho, Gelson, Bruno Fernandes e Bas Dost. No entanto, o dirigente exige que os jogadores respeitem duas condições para se afastar.

Sporting: Bruno de Carvalho sai se jogadores ficarem

Anúncio do presidente feito após comunicação de rescisões por parte de William Carvalho, Gelson, Bruno Fernandes e Bas Dost. No entanto, o dirigente exige que os jogadores respeitem duas condições para se afastar.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou que se demitirá e convocará eleições antecipadas caso os jogadores voltem atrás com os pedidos de rescisão de contrato.

Reagindo aos pedidos de rescisão apresentados por William Carvalho, Gelson, Bruno Fernandes e Bas Dost, que assim se juntam aos já enviados por Rui Patrício e Podence, o dirigente sportinguista afirmou, em conferência de imprensa, que está disposto a sair, desde que os atletas cumpram condições.



"Se o problema é este Conselho Diretivo, então basta escreverem uma carta à SAD, referindo que, caso esta direção se demita, voltam atrás com as rescisões e jogam no Sporting", começou por dizer.

"E uma segunda coisa: se voltarmos a ganhar em eleições, devem continuar a valer essas premissas. Basta essa carta e nós, na mesma hora, demitimo-nos. No fundo, é uma carta com dois simples pontos: se nos demitirmos, voltam atrás com as rescisões; se nos candidatarmos e ganharmos, continuam a valer as tais premissas", resumiu. Bruno de Carvalho falou ainda de "chantagem" e de "fraca argumentação" por parte dos pedidos de rescisão, rejeitando que tenham "qualquer fundamento para justa causa".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.