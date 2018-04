Presidente da assembleia geral falou na demissão do líder sportinguista e este respondeu a dizer que vai pedir AG para ser analisada a demissão de Marta Soares. Entretanto, anunciou o abandono do Facebook.

Sporting: Bruno de Carvalho quer demissão de Jaime Marta Soares

Presidente da assembleia geral falou na demissão do líder sportinguista e este respondeu a dizer que vai pedir AG para ser analisada a demissão de Marta Soares. Entretanto, anunciou o abandono do Facebook.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, respondeu a Jaime Marta Soares, presidente da assembleia geral, através do Facebook, anunciando que será ele quem vai pedir uma AG, nesse caso para que também a questão da eventual demissão de Marta Soares seja analisada.

Depois de o presidente da mesa da assembleia geral ter afirmado, em declarações à TSF, que estavam "esgotadas as hipóteses de manutenção da atual presidência", Bruno de Carvalho escreveu no Facebook: "Escusa de reunir a MAG (mesa da assembleia geral), que se diga nunca se reviu nem esteve a seu lado, pois serei eu a pedir novamente à Direção para se fazer uma AG para os sócios voltarem pronunciar-se sobre nós e, neste momento, separadamente sobre os presidentes da MAG e do CFD (Conselho Fiscal e Disciplinar)".

Por outro lado, além de revelar que vai afastar-se do Facebook para não continuar a discussão pública, Bruno de Carvalho deixou acusações ao líder da assembleia geral: "Criou a maior confusão vista na história do Sporting ao conduzir de forma infantil e incompetente uma AG. Com essa atuação provocou a necessidade na Direção de fazer uma nova AG e eu vir a público a defender um homem que não tem defesa possível. Este foco de problemas vem agora ameaçar-me. Eu tinha-o avisado que mais uma dele e quem pediria a sua saída seria eu e não só os sócios como o fizeram de forma esmagadora só o mantendo porque eu o pedi."



A crise do Sporting começou depois de Bruno de Carvalho criticar no Facebook os jogadores devido aos erros cometidos no desafio da Liga Europa com o Atlético Madrid que terminou com vitória espanhola por 2-0. Os jogadores repeliram as críticas do presidente através de um comunicado na conta do Instagram dos capitães, Rui Patrício e William Carvalho, documento que foi partilhado por vários jogadores. Bruno de Carvalho voltou ao Facebook e anunciou que haveria processos disciplinares a 19 jogadores, algo que os deixaria de fora do jogo com o Paços de Ferreira.

Por entre a confusão, a conferência de imprensa de Jorge Jesus antes do jogo foi adiada, mas os jogadores acabaram mesmo por estar disponíveis. Durante e depois do desafio da jornada 29, ganho pelo Sporting por 2-0, os adeptos aplaudiram os atletas, assobiando e pedindo a demissão de Bruno de Carvalho. Este deixou o relvado sob assobios e em dificuldades por causa de um problema nas costas, mas, no final, manteve a decisão de aplicar processos disciplinares aos jogadores. Jorge Jesus aproveitou a conferência de imprensa para reafirmar que estava "ao lado dos jogadores" e que "este é o lado do Sporting".



