Sporting: Bruno de Carvalho destituído

Decisão foi tomada pela maioria dos mais de 15 mil sócios que se deslocaram à Altice Arena para participar na assembleia geral de destituição. Eleições a 8 de setembro.

A contagem dos votos terminou e Bruno de Carvalho foi destituído do cargo de presidente do Sporting com um resultado de 65 contra 35% em percentagem de votantes e 71 contra 29% em número de votos, estando eleições agendadas para o próximo dia 8 de setembro.

Na mais participada assembleia geral de sempre na vida do clube sportinguista, rodeada de um forte dispositivo de segurança da PSP, o ambiente foi sempre quente, incluiu insultos a Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral por parte de apoiantes do líder sportinguista, e Bruno de Carvalho, que se afirmara indisponível para marcar presença, acabou por se deslocar ao pavilhão no final da tarde.

No caso de a destituição avançar e embora tenha dito que não voltaria "a pôr os pés" no Sporting, a possibilidade de Bruno de Carvalho se recandidatar fica apenas dependente do resultado do processo de que é alvo por parte da Comissão de Fiscalização - se for expulso de sócio, ficará impedido de apresentar uma recandidatura.

Frederico Varandas e Dionísio Castro foram alguns dos sportinguistas que manifestaram intenção de avançar com a candidatura à presidência, podendo nomes como os de Rogério Alves ou José Maria Ricciardi ainda seguir caminho nesse sentido.

Recorde-se que a situação de crise no clube de Alvalade se agravou a partir do momento em que a Academia de Alcochete foi invadida por adeptos que agrediram equipa técnica e jogadores, seguindo-se inúmeros acontecimentos que levaram à saída de Jorge Jesus, mas também a pedidos de rescisão com justa causa apresentados por nove jogadores: Rui Patrício (já assinou pelo Wolverhamtpon), William Carvalho, Bas Dost, Gelson, Bruno Fernandes, Podence, Battaglia, Rúben Ribeiro e Rafael Leão.

Em paralelo, no âmbito da operação Cashball, o diretor desportivo do Sporting, André Geraldes, esteve detido e foi constituído arguido por alegada corrupção de jogadores e árbitros de futebol e andebol. Paulo Silva, João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues também foram constituídos arguidos no caso que está sob investigação. Depois disso, Bruno de Carvalho anunciou o regresso de Augusto Inácio para o cargo que era de André Geraldes e assinou contrato com o técnico Sinisa Mihajlovic.

