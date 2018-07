Presidente destituído deixou mensagem de vídeo na sua página de Facebook onde confirma que vai recandidatar-se.

Sporting: Bruno de Carvalho anuncia candidatura à presidência

"Voltar para trás não pode ser nunca o nosso caminho. Temos de continuar a trilhar o caminho de mãos dadas com os sportinguistas. Por isso decidimos avançar com a candidatura": este é o conteúdo da mensagem que Bruno de Carvalho, destituído da presidência do Sporting na assembleia geral do passado dia 23 de junho, deixou na sua página de Facebook.

Ao mesmo tempo é anunciada uma conferência de imprensa para a próxima quarta-feira, dia 11, a partir das 20h, na qual se espera que faça a apresentação oficial da recandidatura.

Depois de Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira, o presidente destituído apresenta-se também como candidato nas eleições do próximo dia 8 de setembro.





