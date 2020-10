Galeno, Paulinho e Ricardo Horta marcaram os golos da equipa de Carlos Carvalhal num triunfo por 3-0 frente aos gregos do AEK.

Sporting Braga entra a ganhar na Liga Europa

O Sporting de Braga entrou com o pé direito na Liga Europa ao vencer em casa e com público, por 3-0, o AEK Atenas da Grécia, em partida da jornada inaugural do Grupo G.

Galeno, de cabeça, inaugurou o marcador para a equipa de Carlos Carvalhal ainda na primeira parte. O extremo bracarense voltou a estar em destaque no segundo golo ao realizar uma excelente jogada individual que Paulinho concluiu da melhor forma. Pouco depois, Ricardo Horta fechou o marcador no Municipal de Braga desviando, de primeira, um centro do capitão da equipa.

Com este resultado, o Sporting Braga partilha a liderança do grupo com os ingleses do Leicester, que bateram pelo mesmo resultado os ucranianos do Zorya.

