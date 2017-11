Sporting Braga e Vitória Guimarães continuam na luta pelo apuramento

O Sporting Braga e o Vitória Guimarães obtiveram resultados que lhes permitem continuar a lutar pelo apuramento para a fase seguinte da Liga Europa de futebol, que já tem cinco apuradas, Dínamo Kiev, Steaua, Lazio, Arsenal e Zenit.

A equipa bracarense foi à Bulgária empatar a um golo com o atual líder do grupo C, o Ludogorets, em jogo da quarta jornada, graças a um golo de Fransérgio, aos 83 minutos, a cabecear um cruzamento de Jefferson para o fundo das redes e a anular a vantagem do adversário, que se adiantou no marcador aos 68 minutos, pelo brasileiro Marcelinho.

O Sporting Braga beneficiou ainda do empate no outro jogo do grupo C entre Honffenheim e Basaksehir e arranca para a quinta e penúltima jornada no segundo lugar, com sete pontos, menos um do que o líder Ludogorets, em boa posição para assegurar o apuramento para a fase seguinte, mais três do que o Hoffenheim e mais cinco do que o Basaksehir.

Já a equipa vimaranense tinha um jogo absolutamente decisivo para se ‘manter viva’ no grupo I, frente aos franceses do Marselha, aos quais era imperioso vencer, como veio a acontecer graças a uma cabeçada do peruano Hurtado a bater o guarda-redes internacional francês Mandanda, na sequência de um cruzamento que valeu ‘meio golo’ de Heldon, do flanco direito.

Foto: AFP

Quanto à outra partida do grupo I, os austríacos do Salzburgo e os turcos do Konyaspor não foram além de um empate sem golos, o que deixa tudo em aberto para as últimas duas jornadas, com o Vitória Guimarães no quarto posto, com quatro pontos, os mesmos dos turcos, a dois do Marselha e a quatro do líder Salzburgo.

No grupo B, os ucranianos do Dínamo de Kiev, que eliminaram o Marítimo, asseguraram, desde já, o apuramento para a fase seguinte, ao venceram na Suíça o Young Boys com um golo solitário do médio Vitaly Buyalskyy, aos 70 minutos.

No grupo D, o AC Milan, com o internacional português André Silva a titular, não fez melhor do que um nulo em Atenas, frente ao AEK, que alinhou com dois portugueses, o lateral-esquerdo Hélder Lopes, ex-Paços de Ferreira, e André Simões, ex-Moreirense.

Quanto ao grupo E, os franceses do Lyon, com o internacional Anthony Lopes na baliza, bateram (3-0) os ingleses do Everton, que atravessam um mau momento na liga inglesa e ficaram hoje já eliminados da Liga Europa.

Outro dos favoritos ao apuramento neste grupo, os italianos da Atalanta, não fizeram melhor do que um empate a um golo no Chipre, frente ao Apollon, que alinhou com dois portugueses, o guarda-redes Bruno Vale, ex-FC Porto, e o médio João Pedro, ex-Moreirense, que assistiu para o golo da equipa cipriota, marcado pelo avançado argentino Emílio Zelaya.

No grupo F, os russos do Lokomotiv, com o médio luso Manuel Fernandes em campo durante os 90 minutos e com Éder a ser lançado em campo, aos 73, protagonizaram uma das surpresas da quarta jornada, ao perderem em casa com o modesto Sheriff Tiraspol, da Moldávia, por 2-1.

No grupo G, o Steaua Bucareste cedeu um empate a um golo em casa frente aos israelitas do Hapoel Beer Sheva, mas garantiu o apuramento com 10 pontos, mais quatro do que os checos do Vitoria Plzen, que golearam os suíços do Lugano por 4-1.

No grupo H, o Arsenal voltou a dececionar, ao ceder um empate sem golos na receção aos sérvios do Estrela Vermelha, mas garantiu a qualificação para a fase seguinte.

A Lazio, no grupo K, surgiu com Nani a titular – acabaria substituído aos 59 minutos pelo médio sérvio Milinkovic-Savic - e venceu hoje os franceses do Nice, em Roma, por 1-0, graças a um autogolo do central Maxime Le Marchand, aos 90+2, garantindo, desde já, o apuramento para a fase seguinte.

Finalmente, no grupo L, os russos do Zenit de São Petersburgo também asseguram a qualificação, ao empatarem a um golo na Noruega, frente ao Rosenborg, enquanto os espanhóis da Real Sociedad não tiveram dificuldades em superar os macedónios do Vardar, aos quais venceram por 3-0.

