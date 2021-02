A derrota frente aos "leões" fez a equipa encarnada cair para quarto lugar no campeonato. "Sentimos muito a falta do nosso chefe, mas isso não é desculpa", assume adjunto.

Sporting-Benfica. Sem Jesus, Deus não conseguiu 'salvar' o Benfica

Um golo de Mateus Nunes, já nos descontos, aos 90+2, permitiu ao Sporting vencer o Benfica 1-0, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, e os 'leões' continuarem com os quatro pontos de avanço no comando da prova.

Um vitória que ainda foi mais importante para o Sporting pois quebrou assim um jejum de quase nove anos, durante os quais o Benfica sempre venceu em Alvalade, no derby da Liga. A última vez que Sporting ganhou em casa foi em 2012, com um golo de Ricky van Wolfswinkel, aos 18' terminando também o jogo com 1-0 sobre as "águias".

Na partida de ontem, o Sporting teve de sofrer mais até conseguir fazer o golo, que só aconteceu já depois dos descontos. Numa altura em que o empate parecia estar sentenciado, o jogador 'leonino' surgiu desmarcado na área 'encarnada' e aproveitou uma recarga para fazer o golo e assegurar os três pontos para a sua equipa.

No final da partida João de Deus que esteve aos comandos da equipa na noite passada devido ao isolamento de Jorge Jesus, infetado com covid-19 assumia a derrota. O golo apareceu numa altura "em que já nem o Benfica esperava perder nem o Sporting esperava ganha", declarou o adjunto que ao intervalo do dérbi foi visto a falar ao telefone, certamente com Jorge Jesus para receber as suas indicações.

Deus. "Vamos dar muitas alegrias"

João de Deus explicou na conferência de imprensa que a estratégia da equipa era "encaixar no adversário quando não tivéssemos bola". E, aproveitar "o posicionamento dos jogadores da frente, o Cervi, o Rafa e o Darwin, aproveitar a profundidade e criar desequilíbrios na defesa do Sporting". O adjunto assumiu: "faltou-nos clarividência na zona de definição. É mesmo assim".

João de Deus prometeu que o Benfica vai continuar a trabalhar, que vai "melhorar" e "dar muitas alegrias aos nossos adeptos." Sobre a ausência de Jorge Jesus, o adjunto assumiu que o treinador "faz muita falta", mas "isso não é desculpa".

"É evidente que temos um líder que é uma pessoa extremamente carismática e que tem um grande poder sobre o grupo. Logicamente estando privado dele, também nos ressentimos", acrescentou.

Amorim. Sporting foi "justo vencedor"

Já Rúben Amorim feliz com esta vitória sobre o maior adversário frisou que o Sporting "foi o justo vencedor", admitindo porém que o derby "foi muito equilibrado". O treinador dos "leões" assume a importância dos três pontos para a manutenção da liderança. E, esta é uma vitória ainda mais festejada devido ao "histórico de vitórias do Benfica em Alvalade nos últimos anos”.



Com esta vitória, o Sporting manteve o comando da prova, com 42 pontos, mais quatro do que o FC Porto, segundo classificado, que ontem venceu 2-0 na receção ao Rio Ave, enquanto o Benfica caiu para quarto nesta ronda, com 33 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, que subiu a terceiro, ao golear 4-0 em casa do Moreirense.

