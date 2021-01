O derby joga-se já na segunda-feira.

Sporting-Benfica. 'Leão' quer título de inverno, 'águia' manter destino nas mãos

O anfitrião Sporting, em busca do verdadeiro título de ‘campeão de inverno’, e o Benfica, tentando desesperadamente manter o destino nas suas mãos, defrontam-se segunda-feira, num dérbi da 16.ª jornada da I Liga de futebol marcado pelas ausências.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, não haverá público, culpa da covid-19, que também impede os ‘encarnados’ de ter o treinador (Jorge Jesus), o guarda-redes titular (Vlachodimos) e Everton, e não estará igualmente o ‘leão’ Palhinha, por castigo.

A ausência do médio defensivo acontece após um quinto cartão amarelo na prova muito contestado pelos ‘leões’, enquanto Jesus, Vlachodimos e Everton são a face ainda visível de um surto que, na última ronda, privou o Benfica de 10 jogadores.

Se os ausentes são de ‘peso’, serão os presentes a decidir o dérbi, ao qual os anfitriões chegam claramente por cima, na liderança isolada da prova e com um percurso sem uma única derrota e apenas ‘manchado’ por três empates.

O FC Porto e o Rio Ave, em Alvalade, e o Famalicão, na sua casa, foram as únicas equipas que ‘roubaram’ pontos a um Sporting que nem sempre foi convincente nos 12 triunfos, teve a sua dose de felicidade, mas, ‘no final do dia’, segue imaculado, invicto.

O ‘3-4-3’ de Rúben Amorim está consolidado e a equipa tem transmitido saúde e capacidade para ultrapassar dificuldades, sejam elas más exibições ou terrenos impraticáveis, tendo diante de si a vantagem de já só ter o campeonato no calendário e não ter o seu público e a habitual contestação a atrapalhar.

Cedo arredada da Liga Europa e da Taça de Portugal, a equipa ‘leonina’ já venceu a Taça da Liga, depois de derrotar FC Porto e Sporting de Braga, e aparece moralizada, apesar da muito lamentada ausência de Palhinha – deve avançar Matheus Nunes.

De resto, tudo a postos, também com o regresso de Pedro Gonçalves, o ex-Famalicão, que tem sido o verdadeiro ‘abono de família’ dos ‘leões’, com os 12 golos apontados, em 13 jogos, sendo, destacado, o melhor marcador da I Liga 2020/21.

Face às ‘águias’, deverão avançar Luís Neto, Coates e Feddal, à frente de Adán, os laterais Pedro Porro e Nuno Mendes, os médios defensivos Matheus Nunes e João Mário, e um trio na frente composto por Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Tiago Tomás.

Do lado do Benfica, o panorama é bem menos ‘colorido’, com a última notícia do positivo ao treinador Jorge Jesus, que lhe vai ‘roubar’ o 24.º dérbi, embora como explicou João de Deus, após o jogo da Taça com o Belenenses, continue a ser ele a comandar.

A ausência de Jesus não é o único problema, pois também não haverá Vlachodimos e Everton, mas, pelo contrário, poderão voltar, em princípio, todos os outros, daqueles 10 que deviam ter feito com que o jogo do Nacional não tivesse acontecido.

O espetáculo tem, porém, de continuar, custe o que custar, e, apesar de todos os contratempos, de uma série de exibições ‘fantasmagóricas’, de todas as promessas não cumpridas de “jogar o triplo” ou “arrasar”, o Benfica ainda só depende de si próprio.

Ao contrário do campeão FC Porto, que até tem mais dois pontos, os ‘encarnados’ têm o destino nas suas mãos e essa será a sua grande missão para segunda-feira, a de manter esse estatuto, que passa por um triunfo em Alvalade.

Com seis pontos de atraso, as ‘águias’, que já cederam três empates e duas derrotas, só podem pensar em vencer, sendo esse, aliás, um hábito nas deslocações para o campeonato a Alvalade, onde ‘mandam’ no histórico e não sabem o que é perder desde 2012, com triunfos claros nas duas últimas visitas (4-2 e 2-0).

A realidade é agora outra e o Benfica não parte como favorito, mas, com grande parte dos infetados de volta, há potencial para ‘regressar’ ao que a equipa fez antes do surto, que foi empatar no Dragão (1-1), numa atuação de fibra e qualidade.

Quanto ao ‘onze’, e salvaguardando mais algum ‘ataque’ da covid-19, o Benfica poderá entrar com Helton Leite, atrás de Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Nuno Tavares, Weigl e Pizzi como médios centrais, Rafa e Grimaldo - como no Porto - como extremos e Waldschmidt no apoio a Darwin Núñez, com Seferovic à espreita.

As surpresas podem, porém, acontecer, em qualquer dos conjuntos, pelo que certa será apenas a outra equipa, a de arbitragem, liderada por Artur Soares Dias, a partir das 21:30, em Alvalade. Não há público, nem festa, mas há dérbi.

