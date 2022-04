O Sporting recebe hoje o Benfica, às 20h30, em nova edição do dérbi de Lisboa, o jogo ‘grande’ da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Emoção ao rubro

Sporting - Benfica. Hoje é dia do dérbi eterno

Depois da goleada dos ‘dragões’ em casa perante o Portimonense (7-0), e antes do encontro entre as duas equipas cimeiras do campeonato, na segunda mão da Taça de Portugal, os campeões em título encontram nos ‘encarnados’ uma missão difícil.



Os ‘leões’ precisam de vencer para continuar a seis pontos dos portistas, que até podem vir a sagrar-se campeões na próxima jornada, se a equipa de Rúben Amorim não vencer hoje.

Uma vitória em Alvalade, na partida que arranca às 20h30, assegura pelo menos o segundo lugar, deixando as ‘águias’, terceiros, sem possibilidades matemáticas de chegar ao acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os 'encarnados', que vêm de um 3-3 em Liverpool na despedida da Liga dos Campeões, nos quartos de final, ostentam o melhor marcador do campeonato, o uruguaio Darwin Núñez, com 24 tentos, e vêm de uma vitória por 3-1 com o Belenenses SAD na última ronda, procurando reduzir para seis pontos a diferença para o segundo lugar: para já, o Sporting soma 73 e o Benfica 64.

O dérbi na Páscoa A propósito do Sporting vs Benfica este domingo, recuámos até 1971 para a memorável Taça do Emigrante em Paris, no palco do 'Fuga para a Vitória'.

Histórico de embates

Fora das contas de 2021/22, em que os sportinguistas venceram os dois confrontos, um deles na final da Taça da Liga (2-1), a partida hoje arbitrada por Fábio Veríssimo conta ainda para o histórico de embates entre as duas equipas: em Alvalade, igualdade total, com 33 vitórias para cada lado.

Ao todo, e contando com o 3-1 favorável aos ‘leões’ na primeira volta, o Benfica lidera ainda assim de forma confortável o histórico total do ‘dérbi eterno’, com mais 24 triunfos.

A 30.ª ronda termina na segunda-feira, com o Estoril Praia a receber o quarto classificado Sporting de Braga, pelas 20h30.



