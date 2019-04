Raphinha marcou à antiga equipa e Luiz Phellype fechou o resultado num jogo em que os sportinguistas acertaram nos ferros por quatro vezes.

Sporting bate Vitória de Guimarães

O Sporting derrotou o Vitória de Guimarães por 2-0, em jogo relativo à 31ª jornada da Liga portuguesa de futebol, com golos de Raphinha (39 m) e Luiz Phellype (51 m) perante 44.107 espectadores no Estádio José Alvalade.

No primeiro tempo, os sportinguistas dominaram o desafio de forma clara, jogaram sempre mais rápido e desperdiçaram diversas ocasiões de golo, acertando nos ferros por quatro vezes em remates de Raphinha (18 m), Bruno Fernandes (20 m) e Luiz Phellype, este por duas vezes (32 e 45+1 m). Pelo meio, Raphinha marcou a seis minutos do intervalo, após soberbo passe de Bruno Fernandes. O Vitória protestou uma falta no lance antes do golo, mas o VAR validou e, como os protestos prosseguiram, o árbitro Rui Costa acabou por expulsar dois elementos do banco, ambos ex-jogadores vitorianos: Flávio Meireles e Moreno.

Na segunda parte, o panorama do encontro não se alterou e logo aos 52 minutos coube a Luiz Phellype ampliar a vantagem num desvio dentro da área depois de excelente trabalho de Raphinha. O Vitória procurou reagir, mas foi sempre a equipa de Alvalade a estar próxima do 3-0 do que o adversário de reduzir.

Outros resultados de hoje: Portimonense-Feirense, 1-o e Santa Clara-Vitória de Setúbal, 0-0. A partir das 21:30 joga-se o Desportivo das Aves-Belenenses.

A jornada 31 completa-se este domingo com os encontros Marítimo-Tondela e Chaves-Nacional (ambos às 16:00), Sporting de Braga-Benfica (18:30) e Boavista-Moreirense (21:00).

